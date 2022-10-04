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Спорт4 октября 2022 16:01

Липчанин Михаил Шкарин стал победителем всероссийских соревнований по греко-римской борьбе

В Калининграде он выступал в весовой категории 71 кг
Алексей СЕРГУНИН
Михаил Шкарин (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Михаил Шкарин (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В самом западном регионе страны состоялись всероссийские соревнования на призы заслуженного тренера РФ Хромова В.В. Липецкую область представлял воспитанник МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №9» Михаил Шкарин. В весовой категории 71 кг Михаил (тренеры Андрей Кочетов и Владимир Макаров) выступил безупречно: выиграл все пять поединков, причем четыре из них - досрочно в первом периоде.

Как сообщалось ранее, липецкий ЛКС обыграл «Ростов» и возглавил высшую лигу. Дубль оформил Олег Кручинин.

Тем временем, липецкие волейболистки уступили дома «Тулице». Как и на старте сезона в Казани, наши девушки не взяли ни одной партии.