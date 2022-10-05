Пенсионерка из Липецка отдала мошенникам 53 тысячи рублей из-за опасных добавок

Телефонные мошенники вновь обманывают липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники придумали для жительницы Липецка персональную схему обмана. Они как-то узнали, что недавно пенсионерка покупала БАДы. Ей позвонил лжеследователь и сообщил, что фирма, где она купила товар, неблагонадежная, а добавки не соответствуют ГОСТу.

На этом аферист не остановился. Он убедил женщину, что купленные БАДы опасны для здоровья и скоро ей может потребоваться помощь. Поэтому липчанке положена компенсация в 10 млн рублей. Конечно, если она оплатит госпошлину и судебные издержки - 53 тыс. рублей. Напуганная пенсионерка согласилась и перевела деньги на указанный счет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на следующий день мошенник вновь позвонил женщине. Он настоятельно посоветовал сдать анализы крови, заявив, что в Липецке их не делают, но можно обратиться к знакомому медику за 115 тыс. рублей. На этот раз горожанка сделала по-своему. Она пошла в клинику, где ей и открыли глаза. Оказалось, что анализы, о которых говорил лжеследователь, назначают для наркоманов. Липчанка обратилась в полицию.