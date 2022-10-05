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Происшествия5 октября 2022 10:12

С тепличного комплекса под Липецком взыщут 39 миллионов рублей за испорченную землю

От сточных вод разрушился почвенный покров на площади 890 кв.м.
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Тепличный комплекс под Липецком должен выплатить 39 млн рублей за испорченную почву

Тепличный комплекс под Липецком должен выплатить 39 млн рублей за испорченную почву

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила тепличный комплекс в Усмани. С 14 по 25 января 2021 года стоки сточных вод из искусственного водоема с территории предприятия попадали в реку Усмань. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, специалисты обустроили там траншею, но образовалась промоина. Почвенный покров разрушился на площади 890 кв.м.

Тогда возбудили дело по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ "Порча земель" и ч.2 ст.8.7 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв". Организации назначили штраф в 420 тыс. рублей. Но возмещать вред в 39,3 млн рублей, причиненный плодородным почвам, тепличный комплекс почему-то не стал. Поэтому прокурор потребовал через суд взыскать с предприятия эту сумму.