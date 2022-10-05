С тепличного комплекса под Липецком взыщут 39 миллионов рублей за испорченную землю

Тепличный комплекс под Липецком должен выплатить 39 млн рублей за испорченную почву Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила тепличный комплекс в Усмани. С 14 по 25 января 2021 года стоки сточных вод из искусственного водоема с территории предприятия попадали в реку Усмань. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, специалисты обустроили там траншею, но образовалась промоина. Почвенный покров разрушился на площади 890 кв.м.

Тогда возбудили дело по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ "Порча земель" и ч.2 ст.8.7 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв". Организации назначили штраф в 420 тыс. рублей. Но возмещать вред в 39,3 млн рублей, причиненный плодородным почвам, тепличный комплекс почему-то не стал. Поэтому прокурор потребовал через суд взыскать с предприятия эту сумму.