Липецкий суд продлил арест украинским диверсантам, готовивших теракт на автостанции

Липецкий суд продлил арест украинских диверсантов, готовивших теракт на автостанции Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий районный суд продлил срок ареста украинским диверсантам. Речь идет о 33-летнем мужчине и женщинах 36 и 44 лет, готовивших теракт на автостанции "Сокол".

Напомним, их обвиняют в совершении преступлений по ч.2 ст.282.2 УК РФ "Участие в деятельности организации, деятельность которой запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности", ч. 1 ст.30 УК РФ, п.2 ч.2 ст.205 УК РФ "Приготовление к террористическому акту" и п. а ч.3 ст.222.1 УК РФ "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

По данным ФСБ, украинцы "входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией "Правый сектор"* под патронажем Службы безопасности Украины". Они планировали заложить самодельное взрывное устройство на городской автостанции, но их вовремя задержали. А в лесополосе сотрудники ФСБ нашли тайник с зарядом взрывчатого вещества, 4 тротиловыми шашками массой 1,6 кг, гвоздями, гайками и шурупами.

* экстремистская организация, запрещенная в России