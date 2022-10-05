Под Липецком в лобовом ДТП с джипом погиб водитель разорванного ВАЗа

Жесткое ДТП под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В эту среду 5 октября под Липецком произошла смертельная авария. На 1 километре автодороги Липецк-Мичуринск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и "Гранд Чероки".

По предварительным данным, 37-летний водитель отечественной машины выехал на встречную полосу, где и врезался в джип. От удара ВАЗ буквально разорвало. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина погиб на месте. В иномарке травму получила 49-летняя женщина-водитель. Также в салоне находился ребенок. К счастью, он не пострадал.

На место ДТП также прибыли сотрудники областного УГПСС. По данным пресс-службы управления, спасатели ликвидировали последствия аварии.

Липчан просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.