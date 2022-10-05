В Липецке до +12 градусов и без дождей в четверг 6 октября

В четверг в Липецке до +12 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 6 октября в Липецке ожидается облачная погода. Ночью до 7 градусов тепла. Днем прогреется лишь до +12 градусов. Синоптики обещают без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 6-8 м/с. Атмосферное давление в городе будет расти и составит 754 мм рт.ст.

В пятницу 7 октября в областном центре переменная облачность и без дождей. Немного потеплеет - в темное время суток до 8 градусов выше ноля, а днем столбик термометра поднимется до +15 градусов. Ветер северо-западный 7-10 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 757 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 11 часов 12 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 6.32. Заходит в 17.45.