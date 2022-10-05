В Липецке заключенному принесли конфеты с наркотиками

В колонию Липецка пытались пронести конфеты с наркотиками Фото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

Заключенным в исправительную колонию Липецка пытались передать наркотики. Запрещенные вещества спрятали в конфеты. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России, во время досмотра в сладостях обнаружили нечто темного и белого цвета неизвестного происхождения. Их отдали на экспертизу. Оказалось, что в конфетах находились наркотики: 0,01 грамм героина, 0,55 грамм метамфетамина, 0,46 грамм метадона и 98,4 грамма гашиша.

Напомним, что в Липецке суд продлил арест украинским диверсантам, которые хотели устроить теракт на автостанции "Сокол". Под стражей находятся 33-летний мужчина и женщины 36 и 44 лет. Они планировали заложить на автостанции самодельное взрывное устройство.