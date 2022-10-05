В Липецке отключат холодную воду и свет в четверг 6 октября

Липчане останутся без света в четверг Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в четверг 6 октября отключат свет. Без электроэнергии с 9.00 до 14.00 останутся жители улиц Угловая 26А; Плеханова 59. С 9.00 до 15.00 - 9 микрорайон 8, а также частный сектор по улице Луговая. С 9.00 до 17.00 свет погаснет по улице Центральная 1-5, 5а, 8-16; в больнице "Свободный Сокол" и котельной "13 квартал". Подробности в "Россети" по телефону 8-800-220-0220.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по улицам Водопьянова, 17, 17а, 19; Меркулова, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2; Неделина, 2а; Космонавтов, 37. На этот же период времени краны пересохнут по улицам Кузьминская и Северный Рудник.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №6 по улице Меркулова, №6б по Кузьминской и №27 по Северному Руднику, а также к местам отключений по другим адресам. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.