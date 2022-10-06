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Происшествия6 октября 2022 6:31

Безработный тамбовчанин сдал арендованную в Липецке Весту на металлолом

С машины он получил лишь 50 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Тамбовчанин арендовал в Липецке "Весту" и сдал ее в металлолом

Тамбовчанин арендовал в Липецке "Весту" и сдал ее в металлолом

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 4 октября в полицию Липецка обратился представитель компании по прокату автомобилей и заявил, что в апреле у них украли "Ладу Весту". По словам мужчины, это сделал безработный 21-летний житель Тамбовской области. Сумма материального ущерба составила 700 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские нашли подозреваемого. Он рассказал, что сначала взял машину в аренду, немного покатался, а потом сдал транспорт в скупку металла. Всего лишь за 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы. Кстати, молодого тамбовчанина подозревают в 5 аналогичных преступлениях в соседних регионах. Расследование продолжается.