Безработный тамбовчанин сдал арендованную в Липецке Весту на металлолом

Тамбовчанин арендовал в Липецке "Весту" и сдал ее в металлолом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 4 октября в полицию Липецка обратился представитель компании по прокату автомобилей и заявил, что в апреле у них украли "Ладу Весту". По словам мужчины, это сделал безработный 21-летний житель Тамбовской области. Сумма материального ущерба составила 700 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские нашли подозреваемого. Он рассказал, что сначала взял машину в аренду, немного покатался, а потом сдал транспорт в скупку металла. Всего лишь за 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы. Кстати, молодого тамбовчанина подозревают в 5 аналогичных преступлениях в соседних регионах. Расследование продолжается.