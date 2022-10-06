Киа горела в Липецке на улице Свердлова ночью

В Липецке горела иномарка Киа Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью 6 октября в Липецке загорелся «Киа». Иномарка вспыхнула у дома по улице Свердлова. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пожар тушили 2 спасательных расчета. Огонь уничтожил салон и моторный отсек автомобиля на площади 3 кв.м. К счастью, никто не пострадал. При-чину возгорания выясняют специалисты.

Пожарные потушили горящую Киа в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В селе Долгоруково по улице 50 лет Советской власти вспыхнуло заброшенное деревянное строение. С пламенем боролась 1 пожарная часть и 2 добровольца из дружины. А в минувшую среду 5 октября в регионе несколько раз горел мусор. Так, в поселке Лев-Толстой огонь охватил 20 кв.м.

Напомним, в случае происшествия липчане могут позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112".