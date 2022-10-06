Пожилой водитель пострадал в ДТП с иномарками в Липецке

В ДТП в Липецке пострадал пенсионер Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 5 октября в Липецке на Воронежском шоссе "Вольво" врезался в "Ниссан". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, травмы получил 67-летний водитель второй машины. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день в Измалковском районе на трассе Измалково-Чернава столкнулись "Лада Приора" и "Шевроле". В аварии пострадала 63-летняя пассажирка иномарки.

ДТП в Измалковском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Напомним о лобовом ДТП под Липецком, в которое попали ВАЗ-2114 и джип. 37-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Женщину-водителя иномарки доставили в больницу. В джипе также находился ребенок. К счастью, он не пострадал.

Автоинспекторы просят жителей Липецкой области соблюдать Правила дорожного движения, ведь это поможет сохранить не только здоровье, но и жизнь.