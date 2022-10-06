Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2022 9:00

Под Липецком неизвестный водитель сбил лося и скрылся

Его ищет полиция
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком сбили лося

Под Липецком сбили лося

Фото: "КП" Архив

В этот четверг 6 октября полицейским поступил сигнал о сбитом лосе в Липецком районе. Несчастное животное увидели мимо проезжающие автомобилисты на 309 км трассы Липецк-Тамбов.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, на место происшествия выехали автоинспекторы. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить машину и водителя, который наехал на лося.

Напомним, что за сбитых животных штрафуют. В случае подобного ДТП автомобилист должен оставаться на месте и вызвать полицию.

Напомним, что в среду 5 октября на Воронежском шоссе столкнулись "Вольво" и "Ниссан". Пострадал пенсионер из второй машины. А в аварии с "Ладой Приорой" и "Шевроле" травмы получила 63-летняя пассажирка. Подробности здесь.