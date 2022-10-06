Липецкие хоккеисты разгромили на своем льду белгородцев

Алексей Трухачев в объятиях одноклубников. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Вчера, 5 октября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ МХК «Липецк» принимал на своем льду гостей из Белгорода. О том, что географическим соседям ничего не светит, стало ясно уже на исходе первых пяти минут игры. С интервалом в 27 секунд Арсений Лащенов и Алексей Трухачев по разу огорчили соперника. Ну а дальше все пошло, как по маслу. Второй период хозяева выиграли со счетом 5:1 (Трухачев оформил дубль, также дважды отличился Василий Балмашнов, по разу цель поразили Антон Кобзев и Артем Бякин). Единственную шайбу белгородцы провели уже при счете 7:0. Любопытно, что после столь результативного игрового отрезка команды сбавили обороты в третьем – ни одного точного броска и итоговые 7:1 в пользу липчан.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют саратовский «Кристалл» (13 очков). Далее идут пензенский «Дизелист» (10), кирово-чепецкая «Олимпия» (семь) и наш «Липецк (шесть). Правда, еще три клуба («ЭкоНива-Бобров», «Тамбов» и нововоронежский «Протон») набрали по шесть очков, но подопечные Андрея Лунева опережают их за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб (13:4). Сегодня, 6 октября, липчане проведут повторный матч с белгородцами. Встреча начнется в 18:30.