В Липецкой области подорожали овощи, яйца и вермишель за неделю

В Липецкой области за неделю подорожали овощи Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецкстате рассказали, как изменились цены на продукты в Липецкой области за неделю. На 3 октября подорожали овощи. Так, картофель стал стоить 21 рубль за килограмм, что почти на 5% больше, чем на прошлой неделе. На 4% стала дороже капуста. Ее можно купить за 19 рублей. Цена увеличилась и на морковь. На прошлой неделе ее можно было приобрести за 20.54 рубля, на этой уже за 22 рубля 59 копеек.

Почти на 5% процентов увеличилась цена на репчатый лук и составила почти 24 рубля. Огурцы и помидоры также стали стоить дороже. Их стоимость выросла на 3% и 14% - до 72 и 73 рублей. Подорожали и другие продукты. Куриные яйца стоят 67 рублей, что на 5% больше, чем на той неделе. Цена на вермишель выросла на 2%.

Некоторые продукты стали дешевле. На 3% уменьшилась стоимость сливочного масла – 713 рублей за килограмм. Черный чай на прошлой неделе стоил 903 рубля, на этой 875 рублей за килограмм. На 4% подешевела гречка – 90 рублей.

Остальные продукты в цене не изменились.