В Липецке откроется выставка традиционной народной культуры Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В пятницу 7 октября в 17:00 в Липецке открывается выставка «С миру по нитке…». Состоится она в историко-культурном музее на улице Космонавтов, 2.

Экспонатами станут образцы народного текстиля, ткачества и гончарного мастерства. Кроме того, на выставке представят уникальные национальные наряды. В том числе традиционный костюм села Волчье с необычным головным убором на «лычке» и изготовленная руками обувь. Игрушки из глины и предметы быта жителей деревень и городов. Всего представят около 200 экспонатов.

Предметы для выставки музею передала в дар из частной коллекции Вера Живанович. Она лауреат премии правительства российской федерации «Душа России», член Союза художников России, заслуженный работник культуры и занимается исследованием традиционной народной культуры.