В Липецке стена рухнула на рабочего в бане на Неделина

На липчанина рухнула часть стены в бане на Неделина Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Липецке в бане на улице Неделина на рабочего рухнула стена. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, 1 октября мужчина делал ремонт в здании. В какой-то момент фрагмент стены упал на него. Липчанин получил тяжелые травмы. Спасатели бережно доставили его до машины.

В тот же день специалисты управления дважды вскрывали двери в квартиры, чтобы передать больных медикам. В воскресенье 2 октября спасатели опиливали и убирали с дороги у Петровского спуска упавшее дерево. А во вторник 4 октября 3-летний малыш случайно заперся в квартире.

За сентябрь сотрудники отряда 137 раз выезжали на происшествия в городе. Это в 1,7 раза больше, чем в тот же период 2021 года