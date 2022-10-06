В Липецке отопление в дома на Циолковского, где проходит капремонт, должны дать до конца октября

В 26 многоэтажных домах Липецка проводится капитальный ремонт теплоснабжения. Во многих из них он или близок к завершению, или уже окончен. Но есть и такие, в которых работы продолжаются. Это произошло по вине подрядчиков или недопуска жителей.

На улице Циолковского в домах №5/1 и №5/2 все еще ведутся ремонтные работы. По графику они должны закончиться 9 октября, но подрядчик не успевает. Как сообщила организация, им задержали поставку материалов. Также по их словам виноваты жители дома, который не пускают ремонтников в квартиры для замены батарей и труб.

Как сообщили в пресс-службе ФКР Липецкой области, подрядчик уже получил штраф за просрочку и требование об исполнении договора. Работы в этих многоэтажках под особым контролем у ФКР. Еженедельно руководитель фонда капремонта с представителями строительного контроля приезжает с проверкой на адрес.

Ремонт в доме 5/1 планируют закончить 23 октября, в доме 5/2 – уже 18 октября. Это будет возможно, только если все жители предоставят ремонтникам доступ к трубам в своих квартирах.