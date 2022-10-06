В Липецке депутаты обсудили новый закон о поддержке семей мобилизованных и участников спецоперации

В Липецкой области готовят новый закон о поддержке семей мобилизованных и участников спецоперации Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области готовят новый закон о поддержке семей мобилизованных и участников спецоперации. В этот четверг 6 октября в облсовете состоялось заседание рабочей группы по этому вопросу.

Парламентарии обсудили, как именно поддержат родственников резервистов. Среди предложений: льготный проезд, бесплатное питание, оздоровление, санаторно-курортное лечение беременных, дополнительное образование для школьников, бесплатные соцуслуги и помощь в поиске работы оставшимся супругам.

- Мы должны принять этот важный документ в максимально короткие сроки, уже на ближайшей сессии 20 октября, - отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного Совета депутатов, все инициативы и механизмы их реализации детально проработают в Правительстве региона.