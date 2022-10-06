Предприниматель из Карелии рассылал липовые квитанции по проверке счетчиков в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке нашли очередные рекламные листовки, схожие по внешнему виду с квитанциями по оплате ЖКХ. В них говорится об обязательной проверке счетчиков и что если ее не пройти, оплата за коммуналку увеличится на 50%. Горожан предупреждают, что это реклама. И что нормативы в лжеплатежках не имеют отношения к реальным тарифам, установленным в Липецкой области. А проверять приборы учета могут только аккредитованные организации.

По данным регионального УФАС, рекламодателем является индивидуальный предприниматель из Карелии. Его уже штрафовали на 60 тыс. рублей, однако, его это не остановило. "Извещения" продолжают распространять по многим регионам России, меняются только названия "фирм". Липецкое управление вновь возбудило дело против бизнесмена.