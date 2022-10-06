Холодную воду отключат в Липецке на двух улицах в пятницу 7 октября

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 7 октября в Липецке отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, компании необходимо отремонтировать сети. Под отключения попадут всего несколько улиц.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Кузьминская и Северный Рудник. Также краны пересохнут на котельной АО ЛГЭК. Воду подвезут к дому №27 по улице Северный Рудник и №6б по Кузьминской. Также советуем самостоятельно сделать запасы.

После окончания работ вода может быть мутной некоторое время. Липчан просят с пониманием отнестись к неудобствам. Более подробную информацию горожане могут получить в диспетчерской организации по телефону *175, 236-175.