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Общество6 октября 2022 15:50

Холодную воду отключат в Липецке на двух улицах в пятницу 7 октября

Специалисты будут ремонтировать сети
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке отключат холодную воду

В Липецке отключат холодную воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 7 октября в Липецке отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, компании необходимо отремонтировать сети. Под отключения попадут всего несколько улиц.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Кузьминская и Северный Рудник. Также краны пересохнут на котельной АО ЛГЭК. Воду подвезут к дому №27 по улице Северный Рудник и №6б по Кузьминской. Также советуем самостоятельно сделать запасы.

После окончания работ вода может быть мутной некоторое время. Липчан просят с пониманием отнестись к неудобствам. Более подробную информацию горожане могут получить в диспетчерской организации по телефону *175, 236-175.