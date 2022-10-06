Липецкая легкоатлетка завоевала серебро Летних Игр Паралимпийцев

Алена Бахаева (слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Сочи проходят международные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В них принимают участие спортсмены из 78 регионов России и 10 зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Эритреи. На играх будет разыграно 362 комплекта наград.

Сегодня, 6 октября, на спортивном стадионе ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки «Юг-Спорт» состоялись соревнования по лёгкой атлетике. Спортсменка ОБУ «Областная спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва» Алёна Бахаева стала серебряным призером в толкании ядра. Липецкая лёгкоатлетка метнула снаряд на 7,34 метра.