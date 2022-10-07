В пожаре в доме под Липецком погиб 45-летний мужчина

В Усманском районе сгорел дом и погиб мужчина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 6 октября в Липецкой области произошла трагедия. В селе Пластинки Усманского района вспыхнул жилой кирпичный дом и деревянная построй-ка. Когда пожарные прибыли на место, здание полыхало. С огнем боролись 3 спасательных расчета и 3 добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, дома полностью сгорел. Погиб 45-летний мужчина.

В Липецке в пятиэтажке на площади Мира вспыхнула электрощитовая. На место происшествия стянулись 4 пожарных части и автолестница. Спасатели эвакуировали 8 человек. От пламени пострадала отделка в подъезде на площади 5 кв.м.

А в Задонске на улице Коммуны сгорела «Лада Калина». Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".