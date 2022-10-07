25-летний воронежец под видом полицейского выманил у стариков в Липецке 190 тысяч

Мошенник из Воронежа, который выманивал у липецких стариков деньги Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке будут судить 25-летнего воронежца за мошенничество. Так, в мае 2022 года в полицию обратился 90-летний пенсионер. Ему позвонил незнакомец, представился полицейским и сообщил, что сын устроил ДТП. Чтобы спасти родственника от уголовного преследования, липчанин отдал приехавшему молодому человеку 90 тыс. рублей. Естественно, никакой аварии не было.

По аналогичной схеме аферист обманул 81-летнюю старушку. Он требовал с нее 960 тыс. рублей, но таких денег у пенсионерки не оказалось. Но она все равно собрала все сбережения и передала в руки злодея 100 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мошенника задержали по "горячим следам". Он специально приехал в Липецк из Воронежа, чтобы заработать на доверчивости стариков.

Молодой человек полностью признал вину. Уголовное дело направили в суд. Воронежцу грозит до 5 лет тюрьмы.