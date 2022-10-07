Мобилизованного жителя Липецка вернули домой к дочери, которая осталась одна

В четверг 6 октября в Липецк вернулся мобилизованный, чья дочь осталась одна после его отправки. Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в регионе, родители школьницы развелись несколько лет назад и она осталась жить с папой. Мать на связь не выходила. За девочкой присматривала сожительница мужчины.

- В действиях военкомата ошибки нет, - прокомментировали в пресс-службе Уполномоченного. - По документам у ребенка есть мама и папа; мама родительских прав не лишена, место нахождения ребенка с отцом не задокументировано. Новый брак у отца официально не заключен.

То есть ребенок остался один. А в таких случаях детей помещают в социально-реабилитационный центр как безнадзорных. К счастью, выход нашли. Уполномоченный по правам ребенка Юрий Таран обратился к военному комиссару, в полицию. Мобилизованного липчанина вернули домой.