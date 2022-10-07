Автобусные рейсы стартуют из Липецка в Луганск с 16 октября

Из Липецка в Луганск стартуют регулярные автобусные рейсы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В областном центре запускают регулярный маршрут "Липецк-Луганск". Автобусы будут ездить через день по четным числам месяца. Первый рейс запланирован на 16 октября.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, автобусы будут трогаться в 8.00 с Междугороднего перрона, платформы №1 липецкого Автовокзала на проспекте Победы. В Луганск пассажиры прибудут в 21.45 - автовокзал по улице Оборонная, 28. Транспорт будет двигаться через ОП "Краснодон". Купить билеты можно в кассах и на сайте автовокзала.

Напомним, что в Липецке установили 23 баннера в поддержку мобилизованных. Конструкции с ободряющими лозунгами появились на улицах Московская, Неделина, Студеновская и других. Подробности здесь.