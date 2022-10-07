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Общество7 октября 2022 13:57

В Липецке для мобилизованных и добровольцев проведут курсы военной подготовки

Липчан будут обучать 15 инструкторов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области проведут курсы военной подготовки

В Липецкой области проведут курсы военной подготовки

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецкой области мобилизованных и добровольцев будут тренировать перед отправкой в части. Курсы военной подготовки проведут специально обученные инструкторы - их 15. Это представители областных военно-патриотических клубов, бывшие военнослужащие и ветераны спецподразделений. Планируется, что первое занятие пройдет в следующие выходные. В нем будут участвовать 300 человек.

По данным пресс-службы регионального правительства, инструкторов готовят специалисты с боевым опытом. Им напоминают знания по огневой, инженерной, тактической и медицинской подготовке.

Напомним, что в области готовят закон о поддержке семей мобилизованных и участников спецоперации. Для родственников резервистов предлагают сделать бесплатный проезд, соцуслуги, предоставлять санаторно-курортное лечение, помогать в поисках работы. Документ планируют принять на сессии облсовета 20 октября.