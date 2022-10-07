В Липецке солнечно и до +16 градусов в субботу 8 октября

В выходные в Липецке будет тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 8 октября в Липецке будет тепло и солнечно. Ночью синоптики обещают до +7 градусов. Днем разогреется до 16 градусов выше ноля. В городе без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 1-3 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт.ст.

В воскресенье 9 октября погода не изменится. В темное время суток в областном центре около 7 градусов тепла. Днем столбик термометра покажет +16 градусов. Южный ветер усилится до 6-8 м/с. Атмосферное давление продолжит падать - 751 мм рт.ст. Ожидается полнолуние и небольшие геомагнитные возмущения.

Световой день длится 11 часов 4 минуты. Восход в 6.36. Заходит солнце все раньше - в 17.40.