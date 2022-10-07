Липецкие хоккеисты проиграли впервые в сезоне-2022/23

У МХК «Липецк» шесть баллов и шестое промежуточное место. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Накануне в рамках регулярного чемпионата НМХЛ МХК «Липецк» проводил повторный матч с гостями из Белгорода. Итог первой встречи (7:1 в пользу хозяев) не предвещал гостям ничего хорошего. Более того, белгородцы оставались одним из трех клубов, который до сих пор не познал вкуса победы. Но именно на липецком льду прервалась затянувшая безрадостная для гостей серия из семи поражений.

МХК «Белгород» не только победил, но и умудрился сохранить свои ворота на замке. По разу хозяев огорчили Алексей Шаров (34-я), Алексей Рудаков (48-я) и Кирилл Тютченко (50-я). Итог – 3:0 в пользу белгородцев.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее идут пензенский «Дизелист» (12) и «Тамбов» (восемь). У МХК «Липецк» шесть баллов и шестое промежуточное место. Теперь наши земляки сыграют 9 - 10 октября на своем льду c «Соколом» из Курска.