Пьяный житель Липецка украл 7 туй на 12 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

В полицию Липецка обратились представители управляющих компаний. Они заявили о краже туй рядом с домом по улице Свиридова. 4 сентября подозрительного незнакомца, выкапывающего хвойные деревья на том же месте, заметили сотрудницы парикмахерской. Они отобрали у него туи и позвонили в отдел.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемого злодея задержали в пятницу 7 октября. Им оказался 47-летний липчанин. Его подозревают в краже 7 туй на 12 тыс. рублей. Мужчина написал явку с повинной и признался в содеянном. А также добавил, что в тот момент был немного нетрезв. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит горожанину, до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке будут судить 25-летнего воронежца, который обманул пенсионоеров на 190 тыс. рублей. Подробности здесь.