В Липецке в районе НЛМК масштабное отключение воды в воскресенье 9 октября

В районе НЛМК в Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в районе проспекта Мира, 16 произошел порыв. Из-за этого в воскресенье 9 октября у местных жителей отключат холодную воду.

Краны пересохнут с 10.00 до окончания работ по улицам Леваневского, 1; Островского, 2, 4, 4а, 13, 15; Аносова, 2, 4; Спиртзаводская, 1, 3-5, 7, 11; Инженерная, 3, 5, 5а; Фурманова, 2б, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34, 36а, 37, 41, 43-45, 59б, 59в, 53, 53а, 54; Дзержинского, 5, 7, 13, 27, 29, 31; Степана Разина, 1; Адмирала Макарова, 1а, 1г, 1в, 1м, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32; Зои Космодемьянской, 1-4, 2/1, 4а; Левобережная, 1, 1а, 1б, 3, 5.

На этот же период времени без воды останутся липчане, проживающие по улицам Прокатная, 2Б/1, 2Б, 2БкА, 2БкЕ, 2БкВ, 2БкВ, 2БкГ, 1а, 1Б, 9-13, 11а, 15-30; Парковая, 1-10, 11а; Крупской, 3, 3а, 5, 7, 10, 10а, 12, 14, 16; Суворова, 1, 3, 3а, 7, 9, 9а, 10-18, 20, 22, 24, 28; Фадеева, 9, 11, ст. 7а, 12, 14, 5, 2; Металлургов, 6, 9, 9а, 7, 1а, 1б, 1г; Гришина, 2, 4; Осипенко, 1-9, 8а, 13, 15-21, 25; Марины Расковой, 3-6, 8, 10 ,10а, ст.5, 14-18, 20, 22, 15, 13а; Фестивальная, 2, 4; Гастелло, 1а; 9 Мая, 28, 18, 16, 20а, 20ст. 1, 20, 74, 70, 14, 14в, 14б, 14а, 14, 12, 12/1, 10, 10а, 10б, 8; О. Дундича, 29, 29а, 3; Лесная, 1, 3; Рабочая, 22, 22а-г, 8, 8а, 8б; Талалихина, 1, 3, 5; Осенний проезд, 1-8, 2а, 6а, 10, 12, 14; переулок Трамвайный, 4, 3; площадь Мира, 1-17, 1а-д, 2а; проспект Мира, 1-4, 1а, 2а, 4б, 4а, 2а, 5а, 19-21, 23-28, 30, 25а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 31, 33, 35, 35а.

Также холодную воду отключат в частном секторе: улицы Лермонтова, Береговая, Лесопарковая, Рязанская, Черняховского, Прокатная, Дорожная, Земная, Волжская, Озерная, Леваневского, Островского, Дзержинского, Адмирала Макарова, Зои Космодемьянской, Спиртзаводская, Фурманова, Кленовая, Зареченская, Лесопарковое хозяйство, Пляжная, Боровая, Гастелло, Солидарности, Суворова, Базовый проезд, переулок Задонский.

Как пояснили в пресс-службе РВК-Липецк, отключить воду специалисты могли только в воскресенье, чтобы не помешать работе Диализного центра и Онкодиспансера. Воду подвезут к улицам частного сектора, а также к домам №9а и №20 по проспекту Мира. Подробности по телефонам : *175, 236-175.