Липецкий «Металлург» впервые с мая 2022 года проиграл два матча подряд

У «Металлурга» 22 очка и седьмое промежуточное место. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Вчера, 8 октября, в матче 15-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» принимал на своем поле возрожденный в июле этого года тамбовский «Спартак». По идее, у хозяев не должно было возникнуть проблем с пока еще находящимся на стадии создания коллективом. Тем более, после выездного поражения в матче с московским «Строгино» (0:1). Но вопреки ожиданиям победили гости. Исход встречи решил игрок «Металлурга» Гайдуков - он срезал мяч в свои ворота, обеспечив три очка тамбовчанам (1:0).

Отметим, что в последний раз липчане проигрывали два матча кряду в рамках чемпионата в мае этого года. Тогда в ранге клуба ФНЛ «Металлург» уступил дома столичному «Торпедо» (1:3) и воронежскому «Факелу» (1:2).

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило брянское «Динамо» (33 очка). Далее располагаются курский «Авангард» (29) и московский «Сахалинец» (27). У «Металлурга» 22 очка и седьмое промежуточное место. Теперь 8 октября в 16-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют дома с дублем тульского «Арсенала» (восьмое место, 21 очко).