Липчанка Виктория Лаврентьева стала призером Летних Игр Паралимпийцев

Виктория Лаврентьева (слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Сочи проходят международные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В них принимают участие спортсмены из 78 регионов России и 10 зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Эритреи. На играх будет разыграно 362 комплекта наград.

Пятый соревновательный день принес в копилку липецкой команды серебряную медаль. Второе место в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением зрения стала спортсменка ОБУ «Областная спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва» Виктория Лаврентьева. Ее результат - 5,1 метра. На данный момент в копилке липецких атлетов восемь медалей Летних Игр Паралимпийцев – по четыре медали в лёгкой атлетике и настольном теннисе.