Жительницу Липецкой области осудят за истязание трехлетней дочери

Следователи Усмани завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Ее обвиняют в истязании дочери.

По данным регионального СУ СКР, днем 29 июня женщина, будучи в агрессивном состоянии, долго избивала младшую дочь. Она нанесла ей не менее 10 ударов руками и ногами. Все это происходило еще и на глазах других детей. В итоге на теле трехлетней малышки образовались множественные ушибы и гематомы. Кроме того, нерадивая мать оскорбляла ребенка и угрожала убить ее. Видеозапись произошедшего, сделанная одним из членов семьи обвиняемой, оказалась в распоряжении органов опеки. Они и обратились в правоохранительные органы.

Жительница Усмани признала вину и раскаялась в содеянном. Следователи передали в суд уголовное дело для рассмотрения по существу.