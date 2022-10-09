Под Липецком 45-летний мужчина избил охотоведа

В Ельце возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Его подозревают в применении насилия в отношении охотинспектора.

Все произошло 21 июля на территории заказника «Хомутовский» вблизи села Казаки. Сотрудник регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных ресурсов потребовал у мужчины предъявить документы и показать, что находится в чехле для ружья. В ответ на это ельчанин применил физическую силу и попытался скрыться. Охотинспектора дважды ударили руками. За защитой своих прав он обратился в следственные органы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.