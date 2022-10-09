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Происшествия9 октября 2022 10:10

Житель Липецкой области незаконно хранил у себя дома наркотики и оружие

Правоохранители изъяли более четырех килограммов конопли и марихуаны
Анна ГРЕБЕНКИНА

В середине сентября полицейские нашли в одном из домов в Становлянском районе коноплю общей массой 2960 граммов и марихуану - 1149 граммов. Местный житель хранил вещества не только в жилом помещении, но и в сарае. Кроме того, полицейские обнаружили обрез ружья, который гражданин также незаконно хранил у себя в жилище. Но и на этом находки правоохранителей не закончились. Рядом с домом задержанного силовики обнаружили участок, на котором росла конопля. Всего сотрудники полиции изъяли 164 куста.

В отношении мужчины за незаконный оборот наркотиков и оружия возбуждены уголовные дела, ведется следствие.