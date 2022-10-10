В Липецке с сентября ищут 64-летнего пенсионера

В Липецке пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут пожилого мужчину. 64-летний Холопкин Владимир Григорьевич пропал почти 3 недели назад. С 23 сентября о его местонахождении ничего не известно. В поисках отряду "ЛизаАлерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Во что был одет пенсионер, неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Холопкина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб. Липчан просят быть внимательными и неравнодушными, ведь от каждого из нас зависит судьба этого человека.