Под Липецком женщина заявила о краже машины, которую сама продала

Липчанка попала под уголовную статью за заведомо ложный донос Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Под статью попала 37-летняя жительница Становлянского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в мае этого года женщина заявила в полицию о краже автомобиля за 100 тыс. рублей. Однако, правоохранители установили, что в октябре 2021 года она продала машину за 90 тыс. рублей. Липчане составили рукописный договор купли продажи, после чего подозреваемая передала мужчине документы, ключи и транспорт.

Покупатель не перерегистрировал машину. За это время он накопил штрафов от ГИБДД на сумму более 20 тыс. рублей. Но так как они ему не приходили, он их не оплачивал. Зато женщине пришла смс, что автомобиль арестовывают. Она не смогла связаться с новым владельцем авто и придумала историю о ложной краже, чтобы найти транспорт.