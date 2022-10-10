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Общество10 октября 2022 7:37

Россияне стали чаще брать ипотеку

В третьем квартале 2022 года банки отмечают увеличение спроса в разы
Источник:kp.ru
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Как гласит статистика банка "Открытие", вырос и средний чек по ипотеке: по итогам сентября составил 5 миллионов рублей (+18% в сравнении с августом).

В топ-3 регионов по выдачам в третьем квартале вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Любопытно, что 53% ипотечных заемщиков – женщины. Что касается приоритетов, то в россияне приобретают квартиры в новостройках, оформив ипотеку с господдержкой.

Главными факторами резкого роста темпов выдачи ипотеки в третьем квартале эксперты называют следующее: реализацию отложенного спроса второго квартала, дальнейшее снижение рыночных ставок и стабилизацию спроса на жилье.