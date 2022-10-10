Липецкие хоккеисты обыграли курский «Сокол»

МХК "Липецк" снова побеждает. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Накануне, 9 октября, в Липецке на льду ДС «Звездный» местный МХК принимал курский «Сокол». В предыдущей игре липчане уступили «Белгороду» (0:3), а куряне – «Тамбову» (2:6). Но в противостоянии с худшей командой восточной конференции наши парни не испытали проблем, хотя на первый перерыв ушли при ничейном счете (1:1). Впрочем, липчане довели игру до победы, забросив по шайбе в каждом из периодов. Павел Копытин оформил дубль (11-я, 1:0, 50-я, 3:1), еще одну шайбу провел Василий Балмашнов (28-я, 2:1).

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (12) и кирово-чепецкая «Олимпия» (11). У «Липецка» восемь баллов и пятое промежуточное место (шайбы – 12:39). Теперь сегодня, 10 октября, в «Звездном» состоится повторный матч. Начало в 18:30.