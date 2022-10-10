В ДТП с Ситроен и Нивой под Липецком пострадал 2-летний ребенок и трое взрослых

ДТП в Становлянском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 8 октября в в Липецкой области лоб в лоб столкнулись Шевроле Нива и Фольксваген. ДТП случилось в Усманском районе на автодороге Девица-Никольские Выселки-граница с Воронежской областью. По предварительным данным, на встречную полосу выехал 67-летний водитель Нивы. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали 29-летний мужчина за рулем иномарки и его 27-летняя пассажирка.

В Грязинском районе в аварию попали Киа и Хендай. Травмы получили 34-летняя пассажирка первой машины и двое детей - 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Их доставили в больницу.

В Становлянском районе на автодороге М-4 Дон столкнулись Ситроен и Шевроле Нива. Предварительно, 40-летний водитель первого автомобиля при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу второй машине. Пострадали 60-летний водитель Нивы, 59-летняя и 38-летняя пассажирки, а также 2-летний мальчик.

В воскресенье 9 октября в Добровском районе на автодороге Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь в кювет вылетел Мицубиси. 54-летняя женщина-водитель в больнице.