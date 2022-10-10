В Липецке пропал 86-летний пенсионер с потерей памяти

В Липецке пропал пенсионер Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке пропал 86-летний пенсионер. Бреева Вадима Александровича ищут с воскресенья 9 октября. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", дедушка мог потерять память.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной, глаза серо-голубые.

Был одет: светло-коричневая куртка, темно-синяя рубашка, серые брюки, черные ботинки, бежевая кепка.

Просьба ко всем, кто видел Вадима Бреева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.

Напомним, что продолжаются поиски Владимира Холопкина. Он пропал в областном центре в сентябре. Подробности здесь.