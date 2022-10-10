Под Липецком пьяный мужчина ранил 15-летнего школьника ножом в живот

В Липецкой области пьяный мужчина ранил подростка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные в Липецкой области мужчина ранил подростка в живот. По данным следствия, это произошло вечером 8 октября в Чаплыгинском районе. В городском парке группа подростков насмехалась над неизвестным, который был пьян. В ответ он ударил 15-летнего школьника кухонным ножом в живот.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, парня с повреждением внутренних органов и массивным кровотечением доставили в больницу. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.

Подозреваемого задержали - 60-летнего жителя села Кривополянье. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание - до 10 лет тюрьмы. Решается вопрос об аресте мужчины. Вину он признал.