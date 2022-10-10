Матери убитого липчанина выплатят 580 тысяч рублей моральной компенсации Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецк прокурор Октябрьского района обратился в суд в интересах женщины, сына которой убили. В феврале этого года 55-летний пьяный липчанин изрезал своего знакомого. Он 24 раза ударил его ножом, а также не менее 6 раз тупым твердым предметом по различным частям тела. Несчастный скончался.

Суд приговорил изверга к 7 годам колонии строгого режима. Вместе с тем прокурор потребовал взыскать с него компенсацию за моральный вред в пользу матери погибшего. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, теперь заключенному придется выплатить женщине 580 тыс. рублей.

Напомним, что в минувшие выходные пьяный мужчина ударил подростка ножом в живот. Парень в больнице. Подробности здесь.