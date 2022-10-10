Жителям Липецкой области предлагают выбрать самого народного участкового

В Липецкой области выбирают самого народного участкового Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На днях стартовал второй этап конкурса "Народный участковый-2022", в котором участвуют липецкие полицейские. Жители Липецкой области могут выбрать кандидата, который, по их мнению, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции. Для этого следует перейти на сайт УМВД России по Липецкой области и нажать "проголосовать" под фото. Сделать это нужно до 16 октября.

Напомним, во второй этап прошли капитан полиции Сергей Меркулов - Елец, старший лейтенант полиции Игорь Селезнев - Липецк, майор полиции Иван Бредихин - Добринский район, лейтенант полиции Никита Минский - Липецк, капитан полиции Владимир Масальский - Лебедянь.

Победитель представит Липецкую область на федеральном уровне. Заключительный этап пройдет с 1 по 10 ноября на сайте "Комсомольской правды".