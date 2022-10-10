Где отключат воду и свет в Липецке во вторник 11 октября

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 11 октября в Липецке отключат свет и воду. Все из-за ремонтных работ на сетях. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Суворова 11, 13, 15А; Прокатная, 12-18, 20, 21. Дополнительная информация в "Россети" по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-220-02-20.

В этот же день отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в доме №5 по улице Титова областного центра. Туда же организуют подвоз. Также советуем жителям заранее запастись питьевой водой. После окончания работ она может быть мутной какое-то время. Подробности горожане могут уточнить в диспетчерской РВК-Липецк по телефонам: *175, 236-175.