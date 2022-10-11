Житель Липецка украл у подростка велосипед за 6500 рублей

Липчанин украл у подростка велосипед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за кражу велосипеда будут судить 37-летнего мужчину. По данным пресс-службы регионального УМВД России, 10 июня подросток оставил двухколесный транспорт на детской площадке в районе улицы Шуминского, а сам пошел к друзьям. Он вернулся через 40 минут. Велосипеда уже не было. Сумма причиненного ущерба - 6 500 рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Липчанин хранил украденное в тамбуре у квартиры, в которой проживал. Вину он признал и раскаялся. Велосипед вернули законному владельцу.

Действия липчанина квалифицировали по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинение значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.