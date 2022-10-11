Водитель Шевроле вылетел в кювет под Липецком и попал в больницу

ДТП с Шевроле под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 10 октября в Липецке на улице Ленина сбили двух девушек 21 года и 25 лет. За рулем Хендай Солярис находился 34-летний мужчина. Он наехал на липчанок в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадавших доставили в больницу, а потом отпустили.

На улице Сырская 42-летняя женщина-водитель Лады-Гранты выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик ЗИЛ. Медики оказали липчанке необходимую помощь и отправили домой.

Серьезная авария случилась в Лев-Толстовском районе на автодороге Лев-Толстой-Гагарино. 31-летний водитель Шевроле вылетел в кювет. Мужчина с травмами в больнице.

Жителей региона просят быть внимательнее и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.