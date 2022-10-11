Пьяный рецидивист угнал ВАЗ знакомого и снес ворота под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области в отдел полиции 10 октября обратился 39-летний мужчина. Он сообщил, что в селе Баловнево Данковского района от его дома угнали ВАЗ-2110. Добавил, что не закрывает автомобиль и не вынимает ключи из замка зажигания, так как машина находится во дворе за ограждением.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили за рулем пьяного неизвестного. Им оказался неработающий ранее судимый за кражу 25-летний местный. Заявитель указал, что узнал его. В тот день они вместе отмечали день рождения в соседнем доме.

Подозреваемый пояснил, что изрядно выпил и пошел домой. По дороге увидел автомобиль и решил доехать на нем до дома. Но, проехав около 15 метров, сбил ворота ограждения дома. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".