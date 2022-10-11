МХК «Липецк» во второй раз одолел курский «Сокол»

У «Липецка» десять баллов и четвертое промежуточное место (шайбы – 19:9). Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Вчера, 10 октября, в Липецке на льду ДС «Звездный» местный МХК принимал курский «Сокол». На 7-й минуте Николай Булкин вывел хозяев вперед. На 12-й минуте Сергей Николаюк выправил ситуацию. Безнадежные аутсайдеры – куряне – умудрились сохранить равенство в счете вплоть до третьего периода. Но решающее слово, как и в первом поединке, оказалось за липчанами. На 46-й минуте Никита Попадьин провел победный гол, а на 60-й минуте Алексей Трухачев установил окончательный счет – 3:1 в пользу МХК «Липецк».

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (14) и кирово-чепецкая «Олимпия» (11). У «Липецка» десять баллов и четвертое промежуточное место (шайбы – 19:9). Теперь 19 – 20 октября команда Андрея Лунева сыграет в Нововоронеже с местным «Протоном».