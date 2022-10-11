Липецкая дзюдоистка завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях

Евгения Бизина (слева) и тренер Фархад Худавердиев. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет приняли участие 478 спортсменов из 12 регионов страны. Воспитанница ГБУ ЛО «ОК СШОР» Евгения Бизина (тренер Фархад Худавердиев) провела четыре поединка, выиграв три из них. Уступив в финале, наша землячка заняла второе место.

Как сообщала ранее, МХК «Липецк» во второй раз одолел курский «Сокол». Подопечные Андрея Лунева вновь забросили три шайбы.

Тем временем, липчанка Виктория Лаврентьева стала призером Летних Игр Паралимпийцев. Она стала второй в прыжках в длину.